Депутат от Крыма прокомментировал высказывание украинского депутата о последствиях газовой войны

Депутат Рады предрек поражение Украины в «газовой войне» с Россией Подробнее

«Безнадежность газового конфликта с Россией в парламенте понимали при Порошенко и понимают при Зеленском. Но если при предыдущем президенте в моде были победные реляции типа „мы победим Россию“, то сегодняшний парламент может себе позволить официально усомниться в каких-либо победных достижениях», — заявил Руслан Бальбек.

По словам депутата, на Украине знают, что газовая война Россией приведет к холодной зиме, значительным финансовым потерям и недовольству населения.

Ранее Олег Волошин отметил, что Киеву не следует доводить ситуацию с транзитом российского газа до крайности. В «газовой войне» Украина потерпит фиаско из-за «хитрости Москвы».