Депутат от Крыма прокомментировал учреждение Зеленским «Дня сопротивления оккупации Крыма»

Оккупацией украинский лидер назвал присоединение Крыма к России по итогам референдума на полуострове в 2014 году. Праздник приурочили к дате 26 февраля 2014 года. По словам Зеленского, тогда в Севастополе прошло «крупнейшее собрание в поддержку целостности и единства Украины», сообщило издание 112.ua.

Андрей Козенко напомнил, что в тот день «на площади возле госсовета было противостояние радикально настроенных меджлисовцев* из числа крымских татар и украинских националистов с пророссийски настроенными крымчанами». Он подчеркнул, что в Крыму защищали свою землю, пока в Киеве шел государственный переворот.

Парламентарий заявил, что Украина может праздновать что угодно, однако введение таких праздников «показывает уровень деградации на Украине не только политической, но и личной — тех, кто там находится у власти». Он предложил Зеленскому сначала спросить украинцев, чего хотят они: «показывает уровень деградации на Украине не только политической, но и личной — тех, кто там находится у власти».

Козенко подчеркнул, что к событиям на Украине в Крыму давно перестали относиться серьезно.

«Там происходит то, что в нормальной уважающей себя стране происходить просто не может. Жалко наших соотечественников, живущих на Украине, которые оказались в заложниках у местных националистических властей», — рассказал депутат.

Он признался, что попытки Украины переврать историю Великой Отечественной войны и государственного переворота в Киеве вызывают тревогу.

Парламентарий рекомендовал Зеленскому не подстраиваться под интересы националистов.

«Ему нужно подумать, как долго он хочет сохраниться в политике, хочет ли в этой политике выжить, связывает ли он с этой деятельностью свое будущее. То, что он сейчас делает, это путь в никуда, повторение того, что натворил его предшественник», — заявил Козенко.

* «Меджлис крымско-татарского народа» — экстремистская организация, запрещенная на территории РФ