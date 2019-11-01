Депутат от Крыма прокомментировал требование Украиной денег за конфликт в Донбассе

«Думаю, что украинский министр перепутал блага государства и чьи-то политические амбиции. Россия не является стороной конфликта и требовать от нее какую-либо компенсацию по меньшей мере неразумно», — отметил Бальбек.

Украинский министр потребовал от России денег на восстановление Донбасса Подробнее

По мнению депутата, опыт встречи «нормандской четверки» показал, что увеличение масштабов конфликта зависит от официального Киева.

Он заявил, что перспектива выдачи Россией репарации нулевая.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сказал, что после окончания конфликта в Донбассе Киев за свой счет регион восстанавливать не будет. Он потребовал «репараций» от Москвы