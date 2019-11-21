Депутат от Крыма прокомментировал намерение Зеленского вернуть недостающую технику с кораблей

Совет Федерации ответил на требование Зеленского вернуть технику с кораблей Подробнее

По мнению депутата, российская Госдума видит в требованиях Киева «тревожный сигнал». Бальбек подчеркнул, что «конструктивные шаги по налаживанию отношений с Украиной» только вызывают ярость элементов, настроенных «антироссийски».

«На сегодняшний день официальный Киев либо находится в заблуждении, либо фактически в плену у тех, кто требует еще большего конфликта с Россией и ни в коем случае не собирается трезво оценить ситуацию в стране», — отметил Бальбек.

Ранее член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди заявила, что Незалежная «не смогла должным образом оценить дружественный шаг России».