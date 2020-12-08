Депутат от Чечни ответил США на обвинения в нарушении религиозных свобод

Госсекретарь Штатов Майк Помпео сообщил, что страна уже включила 10 государств, в том числе Китай, в список таких «нарушителей». РФ поставили под наблюдение по тому же вопросу. По его словам, российское правительство «участвовало или терпимо относилось к серьезным нарушениям религиозных свобод».

Селимханов отметил, что в нашей стране есть терпимость ко всем религиям, не считая некоторых деталей.

«Конечно, нельзя сказать, что все нормально, но терпимость ко всем религиям есть. Президент не один раз об этом говорил и доказывал действиями, что в России уважают любые религиозные конфессии», — пояснил депутат.

Он напомнил, как лидер России Владимир Путин неоднократно говорил, что РФ является другом ислама. Парламентарий заметил, что в список, о котором идет речь, нужно включить сами США. Как он считает, это единственная страна, которая полностью нарушает права на религию и свободу.