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    08 декабря 2020, 17:50

    Депутат от Чечни ответил США на обвинения в нарушении религиозных свобод

    Полина Петрова

    Депутат Госдумы от Чечни Магомед Селимханов отреагировал на создание в США перечня «нарушителей религиозных свобод» и угрозу внести в него Россию, пишет ИА НСН.
    Депутат от Чечни ответил США на обвинения в нарушении религиозных свобод

    Госсекретарь Штатов Майк Помпео сообщил, что страна уже включила 10 государств, в том числе Китай, в список таких «нарушителей». РФ поставили под наблюдение по тому же вопросу. По его словам, российское правительство «участвовало или терпимо относилось к серьезным нарушениям религиозных свобод».

    Селимханов отметил, что в нашей стране есть терпимость ко всем религиям, не считая некоторых деталей.

    «Конечно, нельзя сказать, что все нормально, но терпимость ко всем религиям есть. Президент не один раз об этом говорил и доказывал действиями, что в России уважают любые религиозные конфессии», — пояснил депутат.

    Он напомнил, как лидер России Владимир Путин неоднократно говорил, что РФ является другом ислама. Парламентарий заметил, что в список, о котором идет речь, нужно включить сами США. Как он считает, это единственная страна, которая полностью нарушает права на религию и свободу.