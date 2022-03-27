Депутат ОПЗЖ возглавил совет самоорганизации Энергодара

Депутат горсовета Энергодара от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Андрей Шевчик объявил о создании общественного совета самоорганизации города. Об этом он рассказал в видеообращении, которое появилось в Сети, передал Telegram-канал «Говорит Москва».

Шевчик сообщил, что совет начал работу 27 марта. Путем голосования его избрали председателем.

«В городе начинает работу общественный совет самоорганизации города. Совет организован для коммуникации всех ответственных, небезразличных горожан, которые хотят создать нормальные условия для жизни в Энергодаре», — сказал он.

Совет самоорганизации займется вопросами торговли и ценообразования, работы коммунальных служб, обеспечения лекарствами, взаимодействия с бизнесом, сообщил Шевчик. Он добавил, что активную поддержку совету оказывает Союз афганцев Энергодара и городское казачество.

«Совет благодарит ответственных энергодарцев, которые, несмотря на все трудности, работали и работают для обеспечения социальной защиты населения, медицинской помощи, поддержания общественного порядка, работы коммунальных предприятий», — сообщил Шевчики.

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