Депутат: Олимпиаду вряд ли перенесут из Токио во Флориду

Она уточнила, что ни опровержения, ни подтверждения информации о переносе пока нет. По словам Журовой, японские власти действительно сомневаются в проведении, но пока ничего не отменяли. Свое решение они озвучат гораздо позже.

«Но у Токио дедлайн насчет того, будет соревнование или нет, стоит на конец марта, чтобы было уже понимание», — подчеркнула она.