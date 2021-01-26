Депутат: Олимпиаду вряд ли перенесут из Токио во Флориду
Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова прокомментировала вероятность переноса Олимпиады-2021 из Японии в Америку. Об этом сообщил портал «Политика сегодня».
Она уточнила, что ни опровержения, ни подтверждения информации о переносе пока нет. По словам Журовой, японские власти действительно сомневаются в проведении, но пока ничего не отменяли. Свое решение они озвучат гораздо позже.
«Но у Токио дедлайн насчет того, будет соревнование или нет, стоит на конец марта, чтобы было уже понимание», — подчеркнула она.