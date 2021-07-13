Депутат обвинил США в попытках развязать цветную революцию на Кубе

На Кубе жители вышли на самые масштабные протесты с 1994 года. В интервью ИА НСН зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что развязать революцию на Кубе пытаются США, а также что Россия поддержит Кубу при необходимости.

На улицы более чем 20 кубинских городов вышли тысячи протестующих с антикоммунистическими лозунгами. Они требуют решить проблему с перебоями электричества и поставкой в страну вакцин. По словам Чепа, это выгодно для США.

«На протяжении почти шестидесяти лет американцы не прекращали провокационных действий по развязыванию цветной революции или, как она раньше называлась, контрреволюции на территории Кубы. <…> Поэтому я абсолютно уверен, что вмешательство ряда западных стран, которые сегодня активно поддержали группу выступающих, призывая ни в коем случае не трогать тех людей, которые грабят и нападают на магазины. Что все нормально. Когда в Америке происходило то же самое, то очень резко выступали, а здесь — ни в коем случае не дайте людям высказать свое мнение и свои требования, когда происходят грабежи в магазинах. Это провокации и ничто иное. Я считаю, что кубинский народ все прекрасно понимает, и кубинцы сами решат, как поступать с этими провокаторами», — сказал депутат.

Он также отметил, что при необходимости Россия поддержит Кубу: финансово или отправкой грузов.