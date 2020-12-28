Депутат обвинил Швецию в русофобии

По данным газеты «Взгляд», Бальбек назвал эти слова странными, так как страна «больше 100 лет заявляет о своем нейтралитете, а тут вдруг озаботилась делами в Крыму и на Донбассе».

«Видимо, и в Скандинавии заразились вирусом русофобии», — заявил он.

Бальбек считает, что если бы в этих регионах происходили украинские репрессии, то в МИД Швеции не стали бы вмешиваться.