Зеленский оказался между народом и олигархами. Это мешает развести силы в Донбассе

Глава Украины Владимир Зеленский находится сейчас между запросом народа на нормализацию ситуации в Донбассе и потребностью олигархов и националистов в эскалации конфликта. Именно поэтому развод войск никак не начнется. Таким мнением поделился с «360» зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Собеседник «360» считает, что Зеленский выдвинул новые требования, потому что вынужден лавировать между двумя силами с разным отношением к конфликту в Луганской и Донецкой областях.

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«Зеленский сегодня находится в своеобразной ситуации. С одной стороны, есть запрос украинского народа на нормализацию ситуации [в Донбассе]. Сам Зеленский — продукт этого запроса, потому что люди за него… С другой стороны, радикальную националистическую позицию продвигают многие влиятельные олигархи, которые заинтересованы в эскалации конфликта по многим причинам», — рассказал Новиков.

Он пояснил, что в числе этих причин поддержка определенного типа отношений с западными партнерами.

Также олигархи заинтересованы в том, чтобы Зеленский выступал против интересов большинства. В этом случае он быстро потеряет свой авторитет и у различных олигархических группировок появится возможность самим претендовать на власть.

Ранее президент Украины заявил, что намерен дождаться семидневного отсутствия перестрелок на линии разграничения в Донбассе. Он собирается дать приказ о разводе войск только после этого. За это время может произойти провокация, которая сорвет движение к миру.