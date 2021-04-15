Депутат объяснил, почему США намерены продолжать отправку вооружения Украине

Депутат Госдумы Руслан Бальбек отреагировал на слова главы Пентагона Ллойда Остина о том, что США собираются продолжить отправку некоторых видов вооружений на Украину, написал сайт RT.

По мнению парламентария, эти действия нужны Штатам «для отвода глаз».

«Все прекрасно понимают, что тяжелых вооружений от США Украина не получит, а значит, априори не способна представлять собой грозную военную силу. Но американцы надеются, что украинское государство будет постоянным раздражителем России», — выразил свою точку зрения Бальбек.

Он уверен, что для такого «психологического фактора» Соединенным Штатам не жаль ни инструкторов, ни оружия. Как думает Бальбек, в критической ситуации США не поддержат Украину, а будут только создавать видимость обеспокоенности.