Владимир Путин выразил озабоченность касательно возобновления военных действий в Нагорном Карабахе. Однако у России есть четкая позиция — не допускать продолжения огня. Депутат Госдумы Константин Затулин рассказал «360», почему российская сторона намерена урегулировать карабахский конфликт.

«Россия, конечно, будет вмешиваться ради того, чтобы этот конфликт был прекращен. Я имею в виду дипломатическое вмешательство. Стойкое стремление с нашей стороны — остановить боевые действия и вернуться к режиму прекращения огня», — заявил Затулин.

По его мнению, не только Россия стремится помочь Армении и Азербайджану прекратить военные действия. С нами также солидарны Франция и США.

«С другой стороны, действия, которые были предприняты рано утром азербайджанской стороной, явно желающей продемонстрировать силу и способность к реваншу, <…>, судя по всему, поддерживаются турецкой стороной», — предположил политик.

Эксперт считает, что Турция не устает подчеркивать солидарность с Азербайджаном.

Ситуация очень опасная, потому что этот конфликт может перерасти в гораздо более крупный по масштабам Константин Затулин депутат Госдумы VII созыва.

«Хочу обратить внимание, что мы изо всех сил пытаемся выстроить дружеские отношения и с Азербайджаном, и с Арменией, но тот факт, что этот конфликт начался через пару дней после того, как новый спикер азербайджанского парламента побывал в России, лишний раз говорит, что Азербайджан не стесняется в этом отношении», — поделился собеседник «360».

Азербайджанцы явно не согласовали с Россией такие действия, но при этом «извлекли определенные эффекты с факта нашего двустороннего сотрудничества, в том числе по парламентской линии». Эксперт сообщил, что недавние столкновения между государствами на границе еще можно было назвать недоразумением, но сейчас совсем другая история.

«Считаю, что, безусловно, конфликт должен быть остановлен. И полагаю, что вещи надо называть своими именами. <…> В данном случает назвать это недоразумением нет никакой возможности», — заявил депутат.

За один день военные действия приобрели крупномасштабный характер, уже есть жертвы среди мирного населения — все это указывает на то, что Азербайджан поддерживает Турция, уверен российский депутат.

В апреле 2016 года было что-то похожее на сегодняшнюю ситуацию, тогда Азербайджан нарушил режим прекращения огня впервые с 1994 года.

Тогда нашими усилиями в том числе это быстро было прекращено. Очень тревожит вмешательство Турции, которое мы ни в коем случае не должны допустить Константин Затулин.

Затулин напомнил, что у России есть обязательства по ОДКБ, где напасть на Армению, как и на других участников договора, — значит напасть на весь блок. «И в Азербайджане, конечно, это знают. И поэтому они предприняли нападение в районе Карабаха, где у нас таких обязательств нет», — пояснил эксперт.

Ситуация напряженная. Конечно, нам не хочется быть туда втянутыми Константин Затулин.

Но, по мнению эксперта, хуже было бы, если бы Россия отвернулась и сказала: «Воюйте между собой» — как это сделали в 1938 году в Мюнхене некоторые державы.

«С внутренней точки зрения это для нас небезопасно. У нас в стране живет 1,5 миллиона азербайджанцев и 2,5 миллиона армян <…>, — рассказал политик. — Мы против любого военного решения. Это наша позиция. <…> Мирный договор возможен».

И Россия в этом вопросе не одинока, ведь в Америке проживает армян не меньше. В США также настроены на мирное разрешение конфликта.