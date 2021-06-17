Депутат пообещал подать в суд на партию Зеленского из-за драки в Раде

Драка произошла в Верховной раде Украины. В результате один из ее участников заявил, что хочет подать в суд на партию президента Владимира Зеленского «Слуга народа». Об этом сообщил сайт «ПолитЭксперт».

Началось все с того, что депутат партии Зеленского Никита Потураев предложил расстрелять членов фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь», чтобы «закончилась эпоха бедности». Все это быстро переросло в потасовку.

Депутат «Оппозиционной платформы — за жизнь» Юрий Бойко заявил, что хочет подать в суд, несмотря на извинения Потураева после случившегося.

«В суд пойдем и в комитет по регламенту с требованием отстранить его от должности», — заявил Бойко.