Депутат НС ДНР призвала Киев вместо войны заняться экономикой

23 января шахтеры предприятия «Львовуголь» перекрыли во Львовской области Украины трассу Львов — Равва-Русская. Причиной стала задержка заработной платы, которая длится еще с осени. Шахтеры до сих пор не получили полных выплат за период с октября 2019 года. Общая сумма долга по зарплатам составляет 317,79 миллиона гривен (более 800 миллионов рублей).

В декабре 2019 года лидеры независимых профсоюзов начали голодовку в здании администрации Львовской области.

«Если честно, то в стране, в которой премьер-министр публично признается в своей некомпетентности в сфере экономики — такая ситуация не вызывает удивления», — прокомментировала ситуацию Марина Жейнова.

Депутат НС ДНР объяснила происходящее тем, что Украина в стремлении войти в Евросоюз потеряла все наследие Советского Союза и возглавила список беднейших стран Европы. Она также отметила сокращение населения страны на 11 миллионов человек за 20 лет.

«Сейчас она держится на плаву только благодаря кредитам МВФ, которые все больше вгоняют страну в долги: начиная с 2014 года внешний долг Украины вырос почти в четыре раза. Руководству Украины нужно срочно предпринимать шаги для стабилизации ситуации, но вместо этого они наращивают (или рассказывают, что наращивают) военный потенциал, рассуждают о силовых сценариях возвращения Донбасса и придумывают новые виды санкций для Российской Федерации и ее граждан», — заявила Жейнова.