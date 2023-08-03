03 августа 2023, 22:54
Депутат Новиков: Норвегию внесли в список недружественных стран из-за позиции по СВО
Россия внесла Норвегию в список недружественных стран. Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков объяснил это решение, сообщила радиостанция «Говорит Москва».
По словам специалиста, причина заключается в том, что государство не поддерживает СВО.
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Он подчеркнул, что Швеция, Финляндия, Норвегия перестали придерживаться нейтральной позиции. СССР после войны смог выстроить с этими странами нормальные отношения, однако сейчас ситуация изменилась.
«Можно выразить надежду, что времена бывают разные. Может быть, наступит период потепления, когда наши отношения с этим государством вновь войдут в полосу конструктивного и доброжелательного сотрудничества», — допустил Новиков.
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