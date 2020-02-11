Депутат назвал условия отмены визового режима с Грузией

«Российское общество готово улучшать отношения с Грузией, к тому же серьезных политических союзников, кроме России, у Грузии нет», — сообщил депутат.

По его словам, отмена визового режима зависит от результатов выборов в Грузии и политической воли.

Гаврилов добавил, что ля улучшения отношений "нужен всего один серьезный фактор — консолидация грузинского руководства, политического руководства Грузии, на основе национальных внешнеполитических интересов своей страны».