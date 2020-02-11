Депутат назвал условия отмены визового режима с Грузией
Депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов рассказал, на каком этапе сейчас отношения с Грузией, и в каком случае отменят визовый режим между странами. Об этом сообщил сайт «ПолитЭксперт».
«Российское общество готово улучшать отношения с Грузией, к тому же серьезных политических союзников, кроме России, у Грузии нет», — сообщил депутат.
По его словам, отмена визового режима зависит от результатов выборов в Грузии и политической воли.
Гаврилов добавил, что ля улучшения отношений "нужен всего один серьезный фактор — консолидация грузинского руководства, политического руководства Грузии, на основе национальных внешнеполитических интересов своей страны».