Депутат назвал причину антироссийских настроений в Польше

Депутат Антон Морозов прокомментировал слова члена Национального совета по развитию при президенте Польши Витольда Модзелевского об антироссийских настроениях в Польше. Об этом сообщил сайт «Политика сегодня».

По данным ИА Nаtiоn Nеws, Морозов заявил, что такие настроения «навязываются и США, и ЕС». Это связано с борьбой за европейских рынок, считает депутат.

«Американские компании хотели бы сами там работать, поэтому пытаются отодвинуть Россию и сформировать такой нерукопожатный имидж нашей страны», — заключил он.