Депутат назвал пользу от сокращения рабочей смены в день рождения для общества

Депутат Госдумы Олег Матвейчев выступил с инициативой сделать сокращенный рабочий день для тех, кто отмечает день рождения. Как он заявил «360», такая мера будет способствовать росту солидарности и единения в обществе.

«Я написал письмо в Минтруд, чтобы проверить, насколько инициатива им нравится, не против ли они. Если они не против, мы разработаем совместный законопроект — либо депутатами, либо правительством», — рассказал он.

По его словам, гибкие рабочие графики сейчас можно наблюдать у крупных корпораций или среднего бизнеса.

«Они в рамках корпоративной культуры дают укороченный рабочий день людям с днем рождения. В мелком бизнесе это вообще никак не практикуется, люди там до сих пор работают по 10-12 часов в сутки, и никто это не контролирует. В том числе и в праздничные дни, и в дни рождения», — заметил депутат.

Что касается госучреждений, то, по его мнению, там все слишком регламентировано. Если у человека нет права раньше уходить с работы, то начальники просто так его не отпустят, «нужно кого-то упрашивать, договариваться». Он считает, что его инициатива будет способствовать большей человекоориентированности в деловой среде.

«Праздники бывают не только государственные, религиозные, но и личные. Мера будет способствовать большей солидарности в обществе, гуманизации нашего законодательства, большему единению», — заключил парламентарий.

Олег Матвейчев в обращении к главе Минтруда Антону Котякову обратил внимание, что в соответствии с Трудовым кодексом РФ продолжительность рабочего дня или смены накануне праздника должна уменьшаться на один час. Об этом написал RT.