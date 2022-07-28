Депутат Морозов заявил, что в США не получится создать третью партию

Создать третью партию в США не получится, поскольку демократы и республиканцы едины в том, чтобы не допустить третью сторону в политическую систему. Таким мнением с Runews поделился депутат Олег Морозов.

Накануне экс-члены Республиканской и Демократической партий США объявили о создании третьей партии в стране. Таким образом хотят привлечь избирателей, недовольных «дисфункциональной двухпартийной системой Америки».

Депутат отметил, что попытки перекроить политическую систему в США никогда не заканчивались успехом.

«Дело не только в том, что не хотят пускать. Дело в том, что двухпартийная система и есть столб американской политической системы. И здесь не важно, кто хуже или лучше: демократы или республиканцы. Ведь они абсолютные союзники в этом вопросе, чтобы третьего не пускать», — сказал Морозов.

У третьей партии, по словам депутата, нет шансов на поддержку крупного капитала.