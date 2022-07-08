Депутат Морозов заявил, что Шольц «пытается усидеть на двух стульях»

Депутат Госдумы Олег Морозов заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц пытается удовлетворить и интересы США, и своих избирателей. Об этом сообщило РИА ФАН.

«С одной стороны, канцлер ФРГ Олаф Шольц демонстрирует атлантическую солидарность. И все его заявление по Украине не для ушей его избирателей, а для Вашингтона», — считает Морозов.

Он отметил, что при этом Шольц до последнего отказывался от поставок оружия на Украину. Депутат считает, что канцлер пытается усидеть на двух стульях, но у него ничего выйдет. Скорее всего, он примет решение в пользу немцев, заключил Морозов.