Депутат Морозов высказался о пуске ракеты КНДР над Японией | 360°

Все новости

Происшествия

04 октября 2022, 22:14

Дмитрий Гордон подрался с прохожим

Криминал

04 октября 2022, 22:09

Подростка заподозрили в изнасиловании 13-летней девочки в Петербурге

Реклама

Общество

04 октября 2022, 22:07

Семьи мобилизованных в Нижегородской области смогут не платить за детские сады

Происшествия

04 октября 2022, 22:07

Полицейские задержали браконьера, истребившего животных на 1,2 млн рублей в Челябинской области

Криминал

04 октября 2022, 22:07

Полицейские задержали домработницу по подозрению в краже у работодателей в Екатеринбурге

Общество

04 октября 2022, 22:07

Компания Isuzu Motors рассматривает возможность продолжить деятельность в России

Общество

04 октября 2022, 22:07

Россияне выразили готовность приютить у себя питомцев мобилизованных соотечественников

Происшествия

04 октября 2022, 22:06

Женщина погибла при пожаре в Тюменской области

Криминал

04 октября 2022, 22:06

Три уголовных дела завели на мужчину за изготовление наркотиков в Челябинской области

Мир

04 октября 2022, 21:38

Депутат Морозов высказался о пуске ракеты КНДР над Японией

Читать 360tv в

КНДР осуществила пуск ракеты над территорией Японии в районе префектур Аомори и Хоккайдо, жителей северной части Японии попросили спрятаться в укрытия. Предполагается, что это была МБР «Хвасон-12». В разговоре с РИА ФАН событие прокомментировал депутат Госдумы Олег Морозов.

«Подобного рода тренировочные пуски обычно всегда согласовываются с властями стран, чье воздушное пространство или территориальные воды они задевают. Это делается во избежание тяжелых последствий или жертв», — отметил депутат.

Реклама

По его словам, все больше стран в мире стремятся обзавестись ядерным оружием, поскольку Запад угрожает их суверенитету.

Реклама

«Они видят, что иначе защитить свой суверенитет от того самого коллективного Запада им будет крайне тяжело. КНДР, постоянно находящаяся под гнетом санкций и угроз военного вторжения, понимает это лучше всех — ее руководство осознает, что только атомное оружие сможет сдержать потенциального агрессора», — заявил Морозов.

Авторы:

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама