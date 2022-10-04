Депутат Морозов высказался о пуске ракеты КНДР над Японией | 360°

Мир 04 октября 2022, 21:38 Поделиться Telegram

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Viber Депутат Морозов высказался о пуске ракеты КНДР над Японией

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КНДР осуществила пуск ракеты над территорией Японии в районе префектур Аомори и Хоккайдо, жителей северной части Японии попросили спрятаться в укрытия. Предполагается, что это была МБР «Хвасон-12». В разговоре с РИА ФАН событие прокомментировал депутат Госдумы Олег Морозов.

«Подобного рода тренировочные пуски обычно всегда согласовываются с властями стран, чье воздушное пространство или территориальные воды они задевают. Это делается во избежание тяжелых последствий или жертв», — отметил депутат.

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По его словам, все больше стран в мире стремятся обзавестись ядерным оружием, поскольку Запад угрожает их суверенитету.

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«Они видят, что иначе защитить свой суверенитет от того самого коллективного Запада им будет крайне тяжело. КНДР, постоянно находящаяся под гнетом санкций и угроз военного вторжения, понимает это лучше всех — ее руководство осознает, что только атомное оружие сможет сдержать потенциального агрессора», — заявил Морозов.

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