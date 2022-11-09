Депутат Морозов рассказал, как будут действовать республиканцы в случае победы | 360°

Мир 09 ноября 2022, 16:41 Депутат Морозов рассказал, как будут действовать республиканцы в случае победы Депутат Морозов заявил, что в случае победы республиканцы будут думать о своем комфорте

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В случае победы на выборах в США республиканцы будут думать о собственном экономическом комфорте. Таким мнением поделился депутат Государственной думы Олег Морозов. Об этом сообщил Runews.

Специалист пояснил, что республиканцы изменят свой подход к ситуации на Украине. Однако на данный момент сложно спрогнозировать, в каких масштабах это произойдет. По словам депутата, представители партии займутся экономическим комфортном собственной страны.

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«Республиканцы будут больше думать, чем демократы, о том, как обеспечить комфортные условия собственного экономического развития для своих предпочтений, внутренних вызовов», — отметил Морозов.

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