Депутат Морозов рассказал, чем для Европы обернется запрет на выдачу шенгенских виз

Страны Евросоюза планируют запретить выдачу шенгенских виз жителям России. Депутат Госдумы Олег Морозов заявил, что подобное решение негативно скажется на экономике ЕС. Об этом сообщил Runews.

Специалист пояснил, что за подобное решение выступают в основном те страны, которые уже давно разорвали отношения с Россией. Среди них — Польша и государства Прибалтики.

Подобная позиция, добавил Морозов, хорошо спонсируется США. При этом, по его словам, Германия, Франция, Италия и Испания понимают, чем для них обернется отказ от взаимодействия с россиянами.

«Они смотрят на эту проблему не столько с политической, сколько с экономической точки зрения. Они понимают, что значит развал туристической сферы и отказ от взаимодействия с Россией в сфере туризма, перемещения граждан. Это будет очередным ударом по европейской экономике», — заявил депутат.