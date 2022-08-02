Депутат Морозов назвал «игрой с огнем» посещение Пелоси Тайваня

Депутат Госдумы Олег Морозов прокомментировал возможное посещение спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси Тайваня в разговоре с RT. Он назвал визит «игрой с огнем» и «броском перчатки».

«Это абсолютно очевидно — американцы испытывают нервы китайцев. Расчет достаточно понятен. Они играют в такую игру: „Кто первый моргнет?“, полагая, что первыми моргнут китайцы и дадут сигнал, что они не будут воспринимать визит Пелоси как вызов», — сказал депутат.

Депутат напомнил, что Китай в последнее время многократно заявлял о неприемлемости подобного рода визита.

«Совершенно очевидно, что американцы бросают перчатку в надежде, что Китай ее не подберет. Американцы играют с огнем», — заключил Морозов.