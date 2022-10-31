Мир 31 октября 2022, 22:22 Депутат Милонов заявил, что Сербия продолжит сотрудничать с Россией

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Серия не станет отказываться от взаимоотношений с Россией из-за давления Евросоюза и США. Таким мнением поделился депутат Виталий Милонов. Об этом сообщило РИА ФАН.

По его словам, на данный момент Сербия подвергается серьезному прессингу со стороны стран Запада. Политик подчеркнул, что страна не имела возможности реализовать свой потенциал и развиваться в достаточной степени.

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«Я практически уверен, что сербы не смогут отказаться от правильного курса — сотрудничества с Россией, которое идет на пользу братского народа», — заявил Милонов.

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