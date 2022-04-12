Депутат Матвейчев прокомментировал результаты первого тура президентских выборов во Франции

Заместитель председателя Комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев в разговоре с Life прокомментировал относительно низкие результаты Эммануэля Макрона в первом туре президентских выборов во Франции. По мнению Матвейчева, Макрон не является сильным лидером.

На первом этапе Макрон лишь на 4% опередил лидера националистической партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. По мнению Матвейчева, Макрон слишком ориентирован на запад и не прислушивается к национальным интересам французов.

«Более того, Макрон — марионетка Вашингтона и солидарно с ними идет. Он не смог постоять за страну в истории, когда американцы внезапно отдали контракт Австралии. Потом с ним бесцеремонно обращались американские президенты Трамп и Байден. В общем, он такой французский пудель, который не является сильным президентом», — считает депутат.