Депутат Мария Бутина раскритиковала политику премьера Великобритании Лиз Трасс | 360°

Мир 03 октября 2022, 18:08 Поделиться Telegram

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Viber Депутат Мария Бутина раскритиковала политику премьера Великобритании Лиз Трасс

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Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс пытается добиться принятия популистских законов, игнорируя реальные проблемы страны. Таким мнением с NEWS.ru поделилась депутат Госдумы Мария Бутина.

Главные проблемы Великобритании сейчас — инфляция и рост цен на энергоносители. Игнорирование этих проблем может привести к расколу страны, считает депутат.

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«Британское правительство пытается замолчать необходимость срочно привлечь виновных, и это не Россия, во взрыве линий газопроводов „Северного потока“ и перемещает свой фокус на вопросы внутреннего урегулирования налоговой системы. На мой взгляд, такими темпами правительство Великобритании долго не продержится», — заявила Бутина.

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