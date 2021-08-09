Депутат Куликов: политика Зеленского может разрушить Украину

Бывший народный депутат Рады Кирилл Куликов считает, что политика, проводимая Владимиром Зеленским, превращает Украину в нацистское государство. Об этом сообщило ИА Nation News.

По словам Куликова, нынешний президент совершает ошибку, отказываясь от обещаний, данных в ходе предвыборной кампании. Так он разрушит и собственную политическую карьеру, и всю Украину. Даже страны Европы все чаще признают, что Украина становится нацистским государством, а это делает Киев менее привлекательным партнером.

«Мы пытаемся достучаться до Зеленского, сказать, что он совершает фатальную ошибку, именно фатальную. Если Владимир Александрович боится тронуть Порошенко, то эти „союзники“ не побоятся тронуть самого Зеленского, его родителей, его семью. Пора проснуться, остановиться и пойти по своим обязательствам. Как можно было скатиться в эту маргинально-нацистско-ксенофобскую нишу?» — отметил политик.