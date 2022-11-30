Мир 30 ноября 2022, 17:20 Депутат Колунов рассказал о перспективах российских строительных компаний за рубежом Депутат Колунов: в сфере атомного строительства мы лучшие

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Депутат Госдумы, член Комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов в разговоре с ИА Nation News рассказал о перспективах российских строительных компаний за границей.

По словам депутата, перспективы напрямую связаны с гражданскими объектами, а также с наукоемкими и высокотехнологическими стройками.

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«Например, объекты атомной энергетики. Лидирующее место всегда было за СССР, и мы его сохранили, продолжаем сотрудничество со многими странами. <…> Мы в сфере атомного строительства лучшие, причем с большой буквы», — сказал Колунов.

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Если в начале 2000-х российский рынок был в основном представлен зарубежными девелоперами, то сейчас от общего числа их остались единицы.

Колунов добавил, что на сегодняшний день до 90% всех материалов, необходимых для строительства, производятся в стране.

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