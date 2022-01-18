Депутат Картаполов заявил о ненужности баз на Кубе благодаря «Циркону»

Благодаря гиперзвуковым ракетам «Циркон» у России нет необходимости размещать военные базы, в том числе на Кубе. Об этом в эфире программы «Соловьев.Live» заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, написало ИА НСН.

По словам Картаполова, размещение военных баз на Кубе и в Венесуэле вряд ли рассматривается, поскольку ракеты «Циркон», находясь в Атлантическом океане, способны выполнить любые задачи и тут же уйти.