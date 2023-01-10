10 января 2023, 19:05
Депутат Калашников заявил, что США пытаются воздействовать на Армению
Власти США пытаются повлиять на действия Армении для того, чтобы ослабить Россию. Таким мнением поделился глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. Об этом сообщило ИА НСН.
Специалист пояснил, что для своих целей Соединенные Штаты используют нестабильность в Нагорном Карабахе. Он пояснил, что крайне важно учитывать обстановку в мире.
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«Этот регион пытаются разорвать с Запада, попытка ослабить Россию. Армения для этого и используется», — пояснил эксперт.
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