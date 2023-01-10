Мир 10 января 2023, 19:05 Депутат Калашников заявил, что США пытаются воздействовать на Армению

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Власти США пытаются повлиять на действия Армении для того, чтобы ослабить Россию. Таким мнением поделился глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. Об этом сообщило ИА НСН.

Специалист пояснил, что для своих целей Соединенные Штаты используют нестабильность в Нагорном Карабахе. Он пояснил, что крайне важно учитывать обстановку в мире.

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«Этот регион пытаются разорвать с Запада, попытка ослабить Россию. Армения для этого и используется», — пояснил эксперт.

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