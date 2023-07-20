Мир 20 июля 2023, 01:29 Депутат Калашников заявил, что Киргизия не испугается американских санкций

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Киргизия не побоится санкций США благодаря диалогу с Россией. Таким мнением поделился глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. Об этом сообщило ИА НСН.

По словам специалиста, Киргизия не обладает особо доверительными отношениями с США. Руководители государства настроены на сотрудничество с Россией, поэтому не побоятся введения санкций.

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«Не думаю, что киргизы робкого десятка и не понимают, в каком обществе мы живем», — отметил Калашников.