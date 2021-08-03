Депутат Калашников ответил на слова Зеленского о возвращении Крыма
Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Крым со временем вернется в состав страны. Об этом сообщила Lenta.ru.
Он считает, что Зеленскому не остается ничего другого, как говорить об этом. Ведь для украинского правительства — это основной момент в политике страны. По мнению Калашникова, в действительности возвращение Крыма нереально.
«Я бы больше рассчитывал на то, что вся Украина войдет в состав Российской империи. Точнее России», — считает депутат.