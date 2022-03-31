Депутат Яровая сообщила о создании рабочих групп по биолабораториям на Украине

Четыре рабочие группы сформированы Государственной думой РФ для расследования фактов деятельности биологических лабораторий на Украине. Об этом РИА «Новости» рассказала депутат Ирина Яровая.

Парламентарий сообщила, что первичная документация, предоставленная Минобороны, будет детально изучена.

«Комиссия ставит цель — дать научную и экспертную оценку фактам о деятельности лабораторий. Рабочие группы детально изучат каждый эпизод», — сказала депутат.

Официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков ранее заявил, что на Украине в специальных лабораториях разрабатывалось биологическое оружие, которое националисты планировали применять в Донбассе и России.

Командующий войсками химической, радиационной и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов раннее отметил, что после начала специальной операции западные ученые вывезли большую часть материалов из биологических лабораторий на Украине.