Депутат из Венесуэлы заявил, что Великобритания хочет присвоить золото его страны

Британское правительство прикрывается признанием фиктивного кабмина Хуана Гуайдо, чтобы присвоить себе хранящийся в Лондоне золотой запас Венесуэлы. Такое заявление сделал венесуэльский парламентарий Хакобо Торрес.

«Основной мотив для признания фиктивного, несуществующего правительства Хуана Гуаидо заключается в присвоении золота Венесуэлы… британское правительство нарушает международное право и отвергает законное представительство нашего Центрального банка и нашего правительства, чтобы оставить себе эти тонны золота», — сказал Торрес РИА «Новости».

Высокий суд Великобритании на прошлой неделе отклонил иск властей Венесуэлы о возвращении в страну золотых слитков на сумму порядка двух миллиардов долларов, они удерживаются в подземном хранилище Банка Англии в Лондоне.

«Они продолжают придерживаться колониального менталитета, полагая, что являются хозяевами мира, и хотят произвольно распоряжаться ресурсами, принадлежащими венесуэльскому народу, у которого есть законное правительство, которым руководит президент Николас Мадуро», — добавил парламентарий.

В хранилищах английского банка сейчас находится 31 тонна золота из запасов Венесуэлы, его биржевая стоимость в данный момент составляет 1,77 миллиарда долларов США. Решение разместить там часть золотого запаса страны принял экс-президент Венесуэлы Уго Чавес.