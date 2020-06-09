Депутат из Великобритании обвинил Меркель в «предательстве» Европы

Он считает, вместо того, чтобы довольствоваться «объедками» с энергетического стола президента России Владимира Путина, тем самым подрывая свою национальную безопасность, Европе следует последовать примеру Польши и делать ставку на альтернативных поставщиков энергии.

«Ради наших союзников по НАТО, особенно тех, кто находится на передовой в Восточной Европе, мы обязаны вернуть контроль над нашей внешней политикой, усилить американский санкционный режим и сделать так, чтобы „Северный поток — 2“ никогда не закончили», — заявил Кавчински.

По его словам, Германия все больше становится «подверженной российскому влиянию», ставя в зависимость от энергетической сети России свою промышленную мощь.

«Трудно переоценить масштабы предательства, олицетворением которого стал этот трубопровод. При этом Германия является членом НАТО, который на бумаге пообещал защищать континент от потенциального российского вмешательства и влияния», — сказал депутат.