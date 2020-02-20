Депутат из Украины призвал организовать «зону отчуждения» в Донбассе

Рахманин предложил отселить жителей линии фронта в глубину на 2,5 километра.

«Это должна быть зона отчуждения, соответственно, люди оттуда должны быть отселены», — уточнил депутат.

Он заметил, что военные не должны находиться в Донбассе, а миссии нужно следить за соблюдением правил безопасности. Рахманин убежден, что «зона отчуждения» не должна существенно влиять на сегодняшнюю ситуацию.