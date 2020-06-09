Депутат из «Слуги народа» будет баллотироваться на пост мэра Киева

Ранее действующий мэр Киева Виталий Кличко объявил о том, что собирается баллотироваться на второй срок. По данным социологических опросов, примерно 40% киевлян готовы переизбрать нынешнего главу города.

«Я не обсуждала с президентом Зеленским этот вопрос, потому что праймериз — это вопрос открытый. Я подала свою кандидатуру, когда услышала о том, что рассматриваются различные кандидатуры. На это есть право и возможность», — отметила депутат.

По ее словам, у нее есть все основания подать свою кандидатуру, так как она разбирается в этой сфере и многое умеет, а также у нее есть «свое видение того, что можно сделать на местных выборах Киева».

Выборы главы города должны будут пройти 25 октября, власти Украины приняли решение не переносить эту дату.