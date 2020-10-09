Депутат из «Слуги народа» призвал Киев закупить российскую вакцину от коронавируса

Украина должна закупить запас российской вакцины от коронавируса, если она докажет свою эффективность. В этом вопросе нельзя медлить и ждать появления европейского препарата, ведь речь идет о человеческих жизнях.

Об этом заявил депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Александр Качура в интервью телеканалу NEWSONE. Он отметил, что за такие слова его может «забросать камнями» часть партии, и подчеркнул, что для государства и каждого чиновника главным приоритетом должны быть в первую очередь здоровье и жизни граждан.

«Если действительно эта вакцина (российского производства — прим. ред.) покажет себя как эффективная, мы не имеем права не воспользоваться той возможностью, чтобы спасти даже одну человеческую жизнь в нашей стране», — подчеркнул он.

Качура отметил, что к этому решению нужно подойти взвешенно. Однако нельзя игнорировать ситуацию, если российский «Спутник V» окажется эффективным и получит соответствующие рекомендации. В таком случае, по мнению депутата, Украина «будет договариваться, будет обязана закупать». Он также напомнил, что Киев уже закупает некоторые вещи у России — речь идет о газе, электроэнергии и ТВЭЛ для ядерных генераторов.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что возможность поставлять «Спутник V» на Украину есть, но для этого Россия должна получить запрос от Киева. Лидер политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук рассказал, что уже проверил вакцину на себе. Однако Владимир Зеленский призвал не слушать заявления политиков и не верить им, а ждать «настоящую вакцину» от ЕС.