Депутат из Польши пожаловался на нехватку украинских работников

По мнению Беляева, «Украина, в принципе, мало предсказуемая страна», потому что многое в ней происходит по «стихийно-явочному порядку».

«Я думаю, что это (выдача польских виз для украинцев, — ред.) и в интересах Польши, которой нужны рабочие руки, и в интересах украинских работников, которым надо где-то получать заработки, потому что на Украине их получить трудно. Я думаю, что таким явочным порядком, даже стихийным, этот вопрос решится, карантинные меры будут ослаблены и со стороны Польши, и со стороны Украины под давлением этой обстановки. Польша находится не в блестящем экономическом положении, у нее каждая монета на счету, поэтому могут быть найдены специальные исключения для определенного вида работ», — пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что такие меры не спасут польскую экономику, однако позволят властям «держать экономику в равновесном состоянии».