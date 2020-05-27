    27 мая 2020, 11:22

    Депутат из Польши пожаловался на нехватку украинских работников

    Ольга Ситникова

    Глава Союза садоводов Польши, депутат сейма Мирослав Малишевский отметил, что урожай клубники под угрозой без помощи украинских работников. Эксперт РИСИ Михаил Беляев оценил его беспокойство. Об этом сообщило радио Sputnik.

    По мнению Беляева, «Украина, в принципе, мало предсказуемая страна», потому что многое в ней происходит по «стихийно-явочному порядку».

    «Я думаю, что это (выдача польских виз для украинцев, — ред.) и в интересах Польши, которой нужны рабочие руки, и в интересах украинских работников, которым надо где-то получать заработки, потому что на Украине их получить трудно. Я думаю, что таким явочным порядком, даже стихийным, этот вопрос решится, карантинные меры будут ослаблены и со стороны Польши, и со стороны Украины под давлением этой обстановки. Польша находится не в блестящем экономическом положении, у нее каждая монета на счету, поэтому могут быть найдены специальные исключения для определенного вида работ», — пояснил эксперт.

    Он подчеркнул, что такие меры не спасут польскую экономику, однако позволят властям «держать экономику в равновесном состоянии».