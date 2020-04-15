Депутат из Норвегии обратился к жителям Крыма
Хендрик Вебер, депутат земельного парламента Норвегии, глава общественной организации «Народная дипломатия — Норвегия», записал видеообращение для жителей Крыма в связи с пандемией коронавируса. Ролик он отправил в парламент полуострова. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Желаю вам всего наилучшего в эти тяжелые времена в борьбе с коронавирусом… Никто лучше народа Крыма не знает, что победить можно только сплотившись», — приводит слова депутата RT.
Вебер уверен, что Крым сможет справиться с коронавирусом. Он отметил, что для этого необходимо следовать всем решениям правительства.
По словам Вебера, из-за пандемии коронавируса пришлось перенести конференцию «Друзья Крыма».