Депутат из Норвегии обратился к жителям Крыма

«Желаю вам всего наилучшего в эти тяжелые времена в борьбе с коронавирусом… Никто лучше народа Крыма не знает, что победить можно только сплотившись», — приводит слова депутата RT.

Вебер уверен, что Крым сможет справиться с коронавирусом. Он отметил, что для этого необходимо следовать всем решениям правительства.

По словам Вебера, из-за пандемии коронавируса пришлось перенести конференцию «Друзья Крыма».