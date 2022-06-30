Депутат из Крыма заявил, что мировое сообщество признает Зеленского военным преступником
Депутат из Крыма Черняк: мировое сообщество признает Зеленского военным преступником
Весь мир признает действующего президента Украины Владимира Зеленского военным преступником, уверен депутат Госдумы от Крыма Алексей Черняк. Так парламентарий прокомментировал предложение Зеленского устроить трибунал над Россией.
«Хочет Зеленский трибунал — он его получит. Только на скамье подсудимых окажется он сам. Правду не спрятать, и мировому сообществу никуда не деться от признания Зеленского военным преступником», — сказал Черняк РИА «Новости».
По его мнению, украинского президента надо будет судить за несколько преступлений против человечества.
«Он должен ответить за геноцид против своего же народа, которым прикрывались и прикрываются как живым щитом. За биологические лаборатории и людей, над которыми ставили опыты», — подчеркнул депутат.
По его словам, украинского лидера стоит осудить за пропаганду фашизма, за обстрелы мирных граждан Донецка и Луганска.
Ранее Зеленский во время выступления на Совбезе ООН попросил дать юридическое определение термина «государство-террорист». Кроме того, он обвинил в таком поведении Россию и предложил сделать трибунал над ней.