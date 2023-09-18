Мир 18 сентября 2023, 10:40 Депутат из Германии анонсировал поставку «нежного оружия» Украине Кизеветтер: в ближайшие дни ФРГ сможет согласиться на поставку ВСУ ракет Taurus Unsplash

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Германия может согласиться на поставку киевскому режиму крылатых ракет Taurus в ближайшее время. Об этом сообщил депутат бундестага Родерих Кизеветтер, передал NTV.

«Я твердо убежден, что на этой неделе мы узнаем дату, когда Taurus поставят», — заявил Кизеветтер.

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Федеральный канцлер Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский хотят встретиться для консультаций по этому вопросу. Депутат бундестага добавил, что это «нежное оружие», которое способно разрушать линии снабжения, писал RT.

По предварительным данным, ракеты должны перепрограммировать для уменьшения их дальности действия. Однако неизвестно, насколько сложным будет этот процесс и когда Taurus станут доступны.

Украинские военные планируют использовать для ударов по территории России немецкие Taurus и американские ATACMS, дальность которых выше того оружия, что уже получали ВСУ. Как полагают эксперты, ракеты могут использовать для ударов по критической и гражданской инфраструктуре внутри России.