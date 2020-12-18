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    18 декабря 2020, 10:55

    Депутат из Франции попросил предоставить политическое убежище Ассанжу

    Полина Петрова

    Член Национальной ассамблеи Франции Жан Лассаль попросил министра иностранных дел страны Жан-Ива Ле Дриана предоставить политическое убежище основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу, пишет сайт RT со ссылкой на запрос депутата на имя главы внешнеполитического ведомства республики.
    Депутат из Франции попросил предоставить политическое убежище Ассанжу

    «Господин Жан Лассаль интересуется у министра по делам Европы и международных отношений о перспективах получения Джулианом Ассанжем политического убежища на территории Франции», — говорится в документе.

    По словам Лассаля, во Франции действует закон о защите осведомителей. При этом страна продолжает молчать по делу Ассанжа, которого держат в британской тюрьме строгого режима Белмарш в условиях «притеснения, изоляции и слежки».

    Напомним, что в прошлом году США предъявили основателю WikiLeaks обвинения по 18 пунктам. В их числе сговор с целью взлома правительственного компьютера и нарушение закона о шпионаже. Журналисту грозит 175 лет тюрьмы.

    В лондонской тюрьме Ассанж находится с апреля минувшего года. Он оказался там после того, как посольство Эквадора выдало его властям Великобритании.