Депутат из Франции попросил предоставить политическое убежище Ассанжу

«Господин Жан Лассаль интересуется у министра по делам Европы и международных отношений о перспективах получения Джулианом Ассанжем политического убежища на территории Франции», — говорится в документе.

По словам Лассаля, во Франции действует закон о защите осведомителей. При этом страна продолжает молчать по делу Ассанжа, которого держат в британской тюрьме строгого режима Белмарш в условиях «притеснения, изоляции и слежки».

Напомним, что в прошлом году США предъявили основателю WikiLeaks обвинения по 18 пунктам. В их числе сговор с целью взлома правительственного компьютера и нарушение закона о шпионаже. Журналисту грозит 175 лет тюрьмы.

В лондонской тюрьме Ассанж находится с апреля минувшего года. Он оказался там после того, как посольство Эквадора выдало его властям Великобритании.