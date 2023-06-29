Мир 29 июня 2023, 08:03 Депутат из ЕС предложил присмотреться к Белоруссии как к возможному посреднику по украинскому конфликту Евродепутат Мариани призвал ЕС присмотреться к Лукашенко как к посреднику по Украине piqsels

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Страны ЕС должны обратить внимание на белорусского президента Александра Лукашенко. Он может стать хорошим посредником по урегулированию украинского кризиса. Такое заявление сделал депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани в интервью Lenta.ru.

По его словам, Лукашенко показал себя эффективно при решении ситуации с попыткой мятежа в России. Мариани напомнил о неплохих отношениях между Белоруссией и Евросоюзом до момента, пока Запад не решил вмешаться в белорусские выборы президента в 2020 году.

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«Вместо того чтобы демонизировать Белоруссию, мы бы сделали все возможное, чтобы сделать ее посредником в достижении того, что должно быть общей целью европейского континента», — отметил евродепутат.

Он также выступил за возобновление диалога с российскими властями. Мариане считает, что европейским странам не стоит уступать требованиям киевского режима и следовать указаниям США.