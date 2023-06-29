29 июня 2023, 08:03
Депутат из ЕС предложил присмотреться к Белоруссии как к возможному посреднику по украинскому конфликту
Евродепутат Мариани призвал ЕС присмотреться к Лукашенко как к посреднику по Украине
Страны ЕС должны обратить внимание на белорусского президента Александра Лукашенко. Он может стать хорошим посредником по урегулированию украинского кризиса. Такое заявление сделал депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани в интервью Lenta.ru.
По его словам, Лукашенко показал себя эффективно при решении ситуации с попыткой мятежа в России. Мариани напомнил о неплохих отношениях между Белоруссией и Евросоюзом до момента, пока Запад не решил вмешаться в белорусские выборы президента в 2020 году.
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«Вместо того чтобы демонизировать Белоруссию, мы бы сделали все возможное, чтобы сделать ее посредником в достижении того, что должно быть общей целью европейского континента», — отметил евродепутат.
Он также выступил за возобновление диалога с российскими властями. Мариане считает, что европейским странам не стоит уступать требованиям киевского режима и следовать указаниям США.
Белоруссия
Россия
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