Депутат из ДНР ответил на слова Зеленского о Донбассе

Депутат ДНР Мирослав Руденко прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Донбасс никогда не будет русской территорией.

Депутат обвинил президента Украины в незнании истории, заявив, что Донбасс является исторически русской землей.

«Перед нами оправдание и проведение политики этноцида, то есть уничтожения народа. Мы здесь родились, наши предки здесь родились, чуть более ста лет назад никто и не знал здесь понятия „Украина“: это была историческая Новороссия, здесь жили различные этносы Российской империи», — заявил Руденко в разговоре с «Газетой.ru».

Зеленский ранее сказал, что Донбасс никогда не станет русской территорией и призвал его жителей, которые чувствуют себя русскими, уехать в Россию.