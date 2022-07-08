Депутат Гутенев высказался о новых санкциях Канады против России

Канада ввела новые санкции против России. Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев прокомментировал такое решение. Об этом сообщил RT.

По словам политика, сперва санкции удивляли российские власти. Однако потом к ним начали относиться с иронией. Сейчас же ограничения вызывают лишь безразличие.

«Такое впечатление, что они варятся в собственном соку, сами для себя делают какие-то ритуальные танцы и пассы. Я думаю, что нам подобные шаги следует просто не замечать», — заявил Гутенев.