Депутат Гутенев: Россия проводит эффективную политику по развитию экономики

Председатель комитета по промышленности и торговле Госдумы Владимир Гутенев прокомментировал обвинения США в том, что Россия нарушает принципы Всемирной торговой организации. Об этом сообщила НСН.

По его словам, Россию обвинили в этом из-за импортозамещения и поддержки внутреннего производства. Это означает, что Россия проводит эффективную политику по развитию внутренней экономики, считает Гутенев.

«Нам нужно проводить политику, ориентированную только на собственные интересы и не учитывать те сигналы, которые раздаются от откровенных недоброжелателей России», — заключил он.