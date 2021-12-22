facebook_pixel
    22 декабря 2021, 13:20

    Депутат Гутенев: Россия проводит эффективную политику по развитию экономики

    Дарья Морозова

    Председатель комитета по промышленности и торговле Госдумы Владимир Гутенев прокомментировал обвинения США в том, что Россия нарушает принципы Всемирной торговой организации. Об этом сообщила НСН.

    По его словам, Россию обвинили в этом из-за импортозамещения и поддержки внутреннего производства. Это означает, что Россия проводит эффективную политику по развитию внутренней экономики, считает Гутенев.

    «Нам нужно проводить политику, ориентированную только на собственные интересы и не учитывать те сигналы, которые раздаются от откровенных недоброжелателей России», — заключил он.