Депутат Гутенев отреагировал на сообщения о возможных новых санкциях против РФ

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев отреагировал на сообщения о возмости введения новых санкций США против России, касающихся суверенного долга, написал сайт RT.

«Теоретически они могут ввести еще достаточное количество самых разнообразных санкций. Мы хорошо видим, как это укладывается в риторику Байдена, который говорит, что хотел бы нормализовать отношения, и предложил нашему президенту достаточно оперативно провести встречу», — отметил Гутенев.

По наблюдениям парламентария, президент России Владимир Путин продуманно взял паузу, чтобы посмотреть, какие конкретные шаги сделают американцы. Как считает депутат, больших переживаний по поводу усложнения работы с суверенным долгом у нашей страны нет.