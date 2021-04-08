Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике и промышленности Владимир Гутенев отреагировал на новости о возможности введения новых санкций США против «Северного потока — 2», написал сайт RT.

Ранее СМИ сообщили, что Минюст США подготовил два пакета санкций в отношении газопровода.

«Мы видим целый ряд предпосылок для ужесточения противостояния, и порой возникает ощущение, что наша готовность к смягчению переговорной позиции провоцирует наших контрагентов к новым шагам», — заметил Гутенев.

По его словам, реализация «СП — 2» зависит лишь от российской политической воли и воли партнеров. В частности речь идет о Германии.