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    08 апреля 2021, 13:22

    Депутат Гутенев отреагировал на новости о новых санкциях США против «СП — 2»

    Полина Петрова

    Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике и промышленности Владимир Гутенев отреагировал на новости о возможности введения новых санкций США против «Северного потока — 2», написал сайт RT.

    Депутат Гутенев отреагировал на новости о новых санкциях США против «СП — 2»

    Ранее СМИ сообщили, что Минюст США подготовил два пакета санкций в отношении газопровода.

    «Мы видим целый ряд предпосылок для ужесточения противостояния, и порой возникает ощущение, что наша готовность к смягчению переговорной позиции провоцирует наших контрагентов к новым шагам», — заметил Гутенев.

    По его словам, реализация «СП — 2» зависит лишь от российской политической воли и воли партнеров. В частности речь идет о Германии.